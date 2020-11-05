شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 48 ساعة من بدء التصويت.. وفاة مرشح لمجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي أحد المرشحين عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، الخميس، بشكل مفاجئ قبل انطلاق العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 والمقرر انطلاقها يومي 7 و8 من نوفمبر الجاري.
وكان خيري سعيد عبدالغنى المقيم بقرية بنى صالح التابعة لمركز بلبيس، المرشح المستقل عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة بلبيس، وتضم مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، وتحصل على رقم 28 ضمن كشوف المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر أن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة بلبيس، وتضمّ مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، وكان من المقرر أن يخوض 35 مرشحًا الانتخابات يومي السبت والأحد المقبلين، للمنافسة على 3 مقاعد فردية، وبعد وفاة أحد المرشحين اليوم يتقلص العدد إلى ٣٤ مرشحًا.
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