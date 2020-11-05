شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تنعى مدرس بعد وفاته خلال اليوم الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مدرسًا بعد وفاته أثناء أداء عمله بمدرسة ابتدائية بالعريش خلال اليوم الدراسي.
وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله، ننعى الزميل صبحي إبراهيم، المعلم بمدرسة محمد على ماهر (الصفا سابقًا) الذي توفي وهو يؤدي عمله بين تلاميذه بالمدرسة، ونحتسبه عند الله من الشهداء».
وكان معلم الرياضيات قد توفي، ظهر اليوم، بعد الانتهاء من شرح حصة دراسية، وتم نقل جثته إلى مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.
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