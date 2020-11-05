شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف مواطن بالشرقية خضعوا لإجراء فحص كورونا قبل سفرهم للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفقد المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، والتأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات المعملية.

وتابع مسعود إجراءات فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، للمسافرين للخارج، والذي بلغ عددهم حتي الآن ٣١٧٠١ مسافر، والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما ناقش مع مديرة المعمل الإقليمي بعض معوقات سير العمل، وتم وضع الحلول المناسبة لها.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

يذكر بأن فحص فيروس كورونا للمسافرين للخارج يأتي بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.