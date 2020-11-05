شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة والمجلس القومي للمرأة بالسويس يشاركان في دعوة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021، مشيرًا إلى قيام مديرية الصحة عن طريق الرائدات الريفيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة فوزية عبدالله، بالنزول إلى الشارع لتشجيع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب.
وبحسب بيان، الخميس، سيتم إجراء الانتخابات بالسويس يومى السبت والأحد القادمين، مشيرًا إلى أن على كل مواطن ان يختار المرشح الذي يلبي طموحاته ويعبر عنه كل وفقًا الاختيار الحر، ولكن الأهم هو المشاركة الفعالة.
ورشّحت سحر شعبان، مسئولة الرائدات الريفيات بمديرية الصحة 75 رائدة ريفية للتوعية المجتمعية بأهمية المشاركة بانتخابات مجلس النواب.
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