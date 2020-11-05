شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحقق أمنية أحد المواطنين.. استجابة فورية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، لفتة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي باستجابته لطلب من أحد المواطنين، ويُدعى عبدالرحمن، في بناء سقف لمنزله.

وبحسب تقرير عرضته القناة، فإن المواطن فور علمه بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد مصر الإسلامي، ذهب للمسجد والتقط صورة معه وتحدث له مناشدا مساعدته في بناء سقف لغرفة واحدة، فأكد له الرئيس أنه سيقوم ببناء سقف لمنزله بالكامل.

وقال عبدالرحمن، إن أسرته تعرضت لأخطار السيول والأمطار بسبب عدم وجود سقف، وإن الفئران والقطط كانت تجالس أبناءه.

وأضاف: «فور علمي بوجود الرئيس في زيارة رسمية ذهبت له وتحدثت له، وأخذ بياناتي ثم وجدت مكتب الرئيس يتصل بي ويوجه بإنشاء سقف للمنزل، وبناء حوائط المنزل».

وتابع: «حاسس إني مولود النهارده وشكراً للرئيس ولم أتوقع أنه خلال يوم يتصل بي مكتب الرئيس ويخبرني باستجابة الرئيس لمطلبي».

وعرض تقرير القناة لقطات من مواد بناء السقف الخاص بمنزل عبدالرحمن، وهتافات جيرانه وأبنائه باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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