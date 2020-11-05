«البرعي» يترأس اجتماع الغرفة المركزية بمديرية الصحة للتأكد من الاستعداد لكورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمعت الغرفة المركزية بمديرية الصحة، الخميس، للتأكد من الاستعدادات وجاهزية المديرية والالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. وعقد الاجتماع برئاسه الدكتور أحمد البرعي وكيل وزاره الصحه بالسويس وبحضور الدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي ودكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي. وطالب البرعي باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازيه ومكافحه العدوي والالتزام لمنع انتشار الفيروس، كما شدد على جميع المسؤولين باتخاذ الاجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالمنظومة الصحية وتوفير المستلزمات تحسبا لأي طارئ والاستعداد الدائم لاستقبال المرضي في حال وجود إصابات. كما أشار إلى ضرورة توعية المواطنين بضرورة الاهتمام بارتداء الكمامة الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع، ويأتي ذلك في ظل انتشار أعداد الاصابات على مستوى العالم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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