شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: حصر أسبوعي لمصابي كورونا.. ولجان متابعة للاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماعاً ضم وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مستوى 23 كلية ومعهد الخميس، لمناقشة مستجدات لجنة متابعة اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال الاجتماع، على ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة، وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتاً إلى ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وتقرير أسبوعى يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصابتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وما وصلت إليه تطورات تلك الحالات وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وشدد علي ضرورة اتخاذ كافة السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً ليساعد ذلك على الإلتزام من الجميع.