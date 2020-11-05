شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات الرياضة الروحية للرهبان الفرنسيسكان بدير القديسة كاترينا بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الكنيسة الكاثوليكية، فعاليات الرياضة الروحية السنوية للمجموعة الأولى (للرهبان الفرنسيسكان)، اليوم الخميس، والتى بدأت فى 2 نوفمبر الجارى بدير القديسة كاترينا فى الإسكندرية.

وأقيمت الفعاليات، تحت شعار "الطبيعة الإنسانية في شخص يسوع"، وتخلل البرنامج العديد من الفقرات الروحية، ومنها الصلوات، وفترات الصمت، واللقاءات الروحية.

وفى سياق متصل، تقيم الكنيسة حفل تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، على كرسي إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الجمعة 13 نوفمبر بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

الكنيسة الكاثوليكية تختتم فعاليات الرياضة الروحية للرهبان الفرنسيسكان بدير القديسة كاترينا فى الإسكندرية (صور)

الكنيسة الكاثوليكية تختتم فعاليات الرياضة الروحية للرهبان الفرنسيسكان بدير القديسة كاترينا فى الإسكندرية (صور)