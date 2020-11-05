استعدادات مكثفة لانتخابات «النواب» بمحافظة الغربية.. و«رحمي» يتابع الإجراءات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية تقارير من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء حول التجهيزات النهائية للانتخابات فى اطار استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب التى تتم فى المحافظة يومى 7 و8 نوفمبر المقبلين، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية فى المحافظة 1159 لجنة ب 661 مقر انتخابي يستقبلون 3 مليون 450 ألف و 331 ناخبًا من الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تجهيز المقار الانتخابية في نطاق المركز بمولدات كهرباء وتجهيز أماكن لمبيت قوات تأمين اللجان الانتخابية، وأعمال النظافة فى وحول المدارس المستخدمة كلجات انتخابية، بالإضافة إلى توفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتوفير الكاشف الحراري والكمامات.

وقام محمد متولى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدين سمنود بجولة للمرور على جميع المقار الانتخابية فى المركز، والتأكد من الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه بفيروس كورونا المستجد أثناء العملية الانتخابية.

كما قام اللواء أشرف بدران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بجولة ميدانية على مقرات اللجان الانتخابية فى السنطة والسنطة البلد والقرشية وشبراقاص ومسهلة، وشدد على وجود الممرات الآمنة أمام اللجان، وماكينات الكهرباء البديلة عند انقطاع الكهرباء وطفايات الحريق والكراسي المتحركة للمرضى وكبار السن، وتفقد استعدادات تأمين اللجان وصناديق الاقتراع.

وقام هشام أبو المكارم، رئيس مركز ومدينة زفتى، بجولة على اللجان الانتخابية لمتابعة أعمال النظافة وتطهير المقرات الانتخابية بالوحدة المحلية بشرشابة، كما قام عادل داوود، رئيس حى أول طنطا، بالإشراف على أعمال تطهير اللجان الانتخابية الواقعة في نطاق الحي.

وتأكد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات من توفير مولدات كهرباء وطفايات للحريق وتليفونات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية.. و«رحمى» يتابع الإجراءات فى المراكز

استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية.. و«رحمى» يتابع الإجراءات فى المراكز

استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية.. و«رحمى» يتابع الإجراءات فى المراكز

استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية.. و«رحمى» يتابع الإجراءات فى المراكز

استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية.. و«رحمى» يتابع الإجراءات فى المراكز