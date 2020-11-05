شكرا لقرائتكم خبر عن أساقفة الإسكندرية وكانتربري و37 إقليما يناقشون جهود الكنائس لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، الخميس، اجتماعًا موسعًا مع جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، ورؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم البالغ عددهم 7 أسقفاً، وذلك عبر تطبيق زووم على أن يتم استكمال الاجتماع غدًا الجمعة.

وقال «حنا»، أن اللقاء بدأ بترحيب رئيس أساقفة كانتربرى بتدشين إقليم الإسكندرية الجديد والذى يضم 10 دولًا إفريقية، فيما تم استعراض الجهود المختلفة التي تقوم بها الكنائس حول العالم لمواجهة وباء كوفيد 19 وآثاره على فئات المجتمع المختلفة .

وأضاف أنه شارك في اجتماع رؤساء الأساقفة ممثلة عن منظمة الصحة العالمية والتى شرحت الموقف الحالى والمتوقع في الفترة القادمة، كما أوضحت أن اللقاح سوف يتوفر في نهاية هذا العام، أو أوائل العام القادم، مشيرة إلى أنه لا داعي للخوف من اللقاح فلن يعتمد إلا بعد تجربته على نطاق واسع.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، ناقش رؤساء الأساقفة، ضرورة التعاون مع باقى أتباع الديانات في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم بسبب الوباء، مستطرداً: من المشجع أن الكنائس الأسقفية في مختلف الأقاليم استمرت في أداء رسالتها الروحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خلاقة.

حضر الاجتماع رئيس أساقفة كانتربرى، ورؤساء أساقفة 37 إقليما من أقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية حول العالم البالغ عددهم 41.

Advertisements