شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يناقش آخر تطورات المشروعات التنموية في محافظة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا، نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.
وقد وجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية وإقامة مناطق لوجستية، وذلك في ضوء مقومات النجاح النسبية التي تتسم بها المحافظة وفي إطار الأولوية المتقدمة التي يحظى بها القطاع الزراعي في الاستراتيجية التنموية للدولة.
كما وجه الرئيس بالسعي من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.
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