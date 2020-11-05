شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاقصر يوقع بروتوكول تعاون لتطوير 19 حضانة للجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير والجمعيات الشريكة، لتطوير 19 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية بالمحافظة بإجمالي عدد 50 قاعة حضانة، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات.

تم توقيع البروتوكول بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة صبري عبدالحميد، والمدير التنفيذي بمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر خالد عمران، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة بالمحافظة. وقال المدير التنفيذي بمؤسسة مصر الخير بالأقصر خالد عمران، أن المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة الأقصر تهدف إلى تطوير وتأثيث عدد 50 قاعة حضانة وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، بالإضافة إلى بناء قدرات المعلمات والميسرات والمشرفات بالقاعات وكيفية تعاملهم مع الأطفال وتنفيذ مناهج متخصصة لتحسين ناتج التعلم.

بالإضافة إلى بناء قدرات مجالس إدارات الجمعيات وتوعية أولياء أمور الأطفال فيما يخص بالتعامل مع البرنامج. ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالبرنامج مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الفئة العمرية من الاطفال وتوفير البيئة التعليمية والتربوية السليمة والملائمة لهم والتي تضمن تشكيل سلوكهم بشكل سليم وتضمن تمسكهم بالأخلاق والفضائل والقيم وحب بلدهم باعتبارهم مستقبل مصر.