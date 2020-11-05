شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري: التفاؤل يحسن الصحة النفسية والعقلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي دين التفاؤل والأمل ويعتبر من أعظم العلاجات، ولا يخلو الإنسان منذ طفولته من الأمل والنظر إلى المستقبل، ولا يخلو من غاية يسعى لتحقيقها، مشيرا إلى أن التفاؤل هو ذلك السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم، ويرفعون به رؤوسهم، فهو نور وقت شدة الظلمات، ومخرج وقت اشتداد الأزمات.

وأضاف «نجم»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن التفاؤل والأمل هو متنفس وقت ضيق الكربات، وفيه تُحل المشكلات، وتُفك المعضلات، مشيرا إلى أن التفاؤل هو دقات القلب النابض بالحياة، وهو روح تسري في الروح؛ فتجعل الفرد قادرًا على مواجهة الحياة وتوظيفها، وتحسين الأداء، ومواجهة الصعاب.

وتابع: «التفاؤل هو توقع الخير وهو الكلمة الطيبة التي تجري على لسان الإنسان، وهو علامة النجاح، ويعمل على تحسين الصحة العقلية؛ فالمتفائل يرى الأشياء جميلة، يرى الأشياء كما هي؛ فيفكر باعتدال، ويبحث عن الحلول، ويحصد الأرباح والمكاسب بعيدًا عن سيطرة الوهم والخوف والتشاؤم، مشيرا إلى أن التفاؤل يعمل على تحسين الصحة النفسية.