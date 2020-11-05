شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الشرطة تنتشر فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. 9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات»: القضاة بدأوا تسلم بطاقات الاقتراع.. اليوم آخر موعد لاستقبال أصوات المصريين بالخارج والبعثات تبدأ الفرز.. والسبت الفصل فى الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ الشرطة تنتشر فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. 9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات»: القضاة بدأوا تسلم بطاقات الاقتراع.. اليوم آخر موعد لاستقبال أصوات المصريين بالخارج والبعثات تبدأ الفرز.. والسبت الفصل فى الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى





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