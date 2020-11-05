شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التحفظ عن أموال 7 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة عدا جمال وعلاء مبارك.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رفع التحفظ عن أموال 7 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة عدا جمال وعلاء مبارك، حيث رفع البنك المركزى المصرى، أسماء 7 أشخاص فى القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التى سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم فى التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات..





رفع التحفظ عن أموال 7 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة عدا جمال وعلاء مبارك

رفع البنك المركزى المصرى، أسماء 7 أشخاص فى القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التى سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم فى التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.





انطلاق فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1)

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية، انطلقت فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) والذى يستمر حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية .

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

تعد العلاقات المصرية البحرينية، نموذجا يحتذى به فى العلاقات العربية بل والدولية أيضا، فى ظل الروابط والأواصر التاريخية بين البلدين، منذ قديم الأزل، ولعل التاريخ يقف شاهدا على مواقف المنامة المناصرة والداعمة والمؤيدة لمصر منذ عشرات السنين، خاصة بعد هزيمة 67

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البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك. وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

مؤتمر أوروبى يبحث تداعيات جائحة كورونا على انتشار جريمة الاتجار بالبشر

بحثت قيادات حكومية وخبراء دوليون من 50 دولة في اجتماع مشترك بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا اليوم الخميس تطورات أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على تفاقم جريمة الاتجار بالبشر عالميا.

الأمم المتحدة تحذر موظفيها فى أمريكا من عنف محتمل بسبب الانتخابات

أكدت إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة، أنها "على اتصال مباشر مع الموظفين التابعين للإمم المتحدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جهات انفاذ القانون لمراقبة الوضع والاطمئنان على سلامه موظفين المنظمة لافته إلى انها تقوم بتحديثات الوضع القائم عبر عمليات بث البريد الإلكترونى الأمنى".

مركز أديسون : ترامب حصل على 50.5% مقابل 48.2%لبايدن بعد فرز 89% من أصوات بنسلفانيا

كشف مركز أديسون للأبحاث، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حصل على 50.5%، مقابل 48.2% لمرشح الحزب الديمقراطى جو بايدن بعد فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

الفنان حمادة صميدة باكيا: كفاية تنمر شكلى ده خلقة ربنا.. وولادى ماتوا قدام عينى

حاورت كاميرا فيديو 7 الفنان الصاعد حمادة صميدة بعد تعرضه للتنمر وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تعرضت لأذى كبير من تنمر البعض عليا وجها لوجه لدرجة أن واحد قالى شكلك وحش وسنانك عايزة سمكرة.. دى خلقة ربنا سبحانه وتعالى.. وأنا راضى وفرحان بيها ومحدش ليه فى نفسه حاجة".

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وزيرة التضامن لـ الخليج 365: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جار العمل على زيادة الدعم النقدى لطلاب الأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى 200 جنيه شهريا بدلا من 140 جنيه، بالنسبة لطلاب الجامعات، بشرط الاستمرار فى الجامعة ونجاحهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

الأبراج تقف فى صف الرئيس.. حظك اليوم يكشف تعرض ترامب لحرب كبيرة

تسيطر أخبار الانتخابات الأمريكية على العالم بأكمله منذ أيام، حيث تتجه أنظار الجميع مترقبة نتيجة ذلك السباق الانتخابي بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، وجو بايدن المرشح المنافس له.

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن عصابة إجرامية قامت بسرقة 9 خزائن من بنك فى ميلانو بعد دخولهم عبر نفق بالمجارى. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتحقيقات فإنه تم العثور على نفق تحت الأرض فى المجارى الذى حفره مجموعة من اللصوص النابوليين المتخصصين فى سرقة البنوك قبل أشهر.

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.

3 عوامل سبب نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة بعيدا عن قصته

منذ بدء الإعلان على مسلسل ما وراء الطبيعة، ومتابعو الرواية فى انتظار وترقب لطرح العمل الذى طرح فى الساعات الأولى من صباح اليوم، العمل يتكون من 6 حلقات منفصلة، حيث تدور كل واحدة من حلقات العمل حول أسطورة مختلفة، ورصدها صناع العمل بطريقة مشوقة، ومرعبة، ولكن جنبا إلى الأداء المميز لأبطال العمل على حد سواء وخاصة بطل العمل أحمد أمين "د.رفعت"، ألا أن هنالك 3 عوامل مهمة لنجاح مسلسل ما وراء الطبيعة

ترامب وبايدن يحققان أرقاما متقاربة فى الولايات الحاسمة

تتضاءل الفروقات فى الأصوات بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، في بعض الولايات الرئيسية التي لم يتم تحديد الفائز بها بعد، والتي يمكن أن تقلب الموازين إلى جانب أو آخر.

ماكرون لفايننشال تايمز: نحارب الظلامية والتطرف وليس الإسلام بتاتا

أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن استيائه من مقال نشرته اليومية البريطانية فايننشال تايمز الاثنين الماضى على موقعها الإلكترونى قبل أن تسحبه بعد ساعات، حيث اتهم المقال ماكرون "بأنه شوه سمعة المسلمين الفرنسيين لغايات انتخابية، والأسوأ من ذلك بأنه أبقى على مناخ من الخوف والتشكيك حيالهم".

وفاة معلم رياضيات بعد الانتهاء من أداء حصته بمدرسة فى شمال سيناء

شهدت إحدى مدارس شمال سيناء، اليوم الخميس، واقعة وفاة معلم رياضيات بعد الانتهاء من أداء حصته داخل مدرسته بشكل مفاجئ.

الأمم المتحدة: نراقب الانتخابات الأمريكية.. ولا تعليق على الأحداث الآن

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن المنظمة تراقب الانتخابات الأمريكية عن كثب، لافتا إلى أن المنظمة ليس لديها أى تعليق فى هذه المرحلة، جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين عن تعليق أمين عام الأمم المتحدة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومدى خطورة إعلان المرشحين عن نتائج الفوز مبكرا.