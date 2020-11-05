عفيفي مديرا للإرشاد الديني بالأوقاف.. وخليل للفتوى وبحوث الدعوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتكليف كل من، الشيخ رمضان عفيفي عفيفي بحيري بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة.
وكلف وزير الأوقاف، الدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام الوزارة، والدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود خليل سيد خليل بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف، في الدفع بالشباب في مفاصل الوزارة، طبقا للسياسة التي ينتهجها الدكتور محمد مختار جمعة منذ توليه مهام منصبه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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