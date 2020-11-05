بلاغ يكشف تورط موظف سابق بشركة غاز بتقاضي رشوة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي. تبلغ من محام بإدارة الشئون القانونية بإحدى شركات خدمات الغاز الطبيعي) بتضرر الشركة من قيام (موظف سابق بالشركة) بتوصيل الغاز الطبيعي لمحل تجاري بمنطقة بولاق الدكرور دون الرجوع للشركة أو التصريح بذلك، واستخدام عدادات ومواسير مرتجع هالك خارج عهدة الشركة والتربح من ذلك بالحصول من صاحب المحل على مبلغ مالي مقابل توصيل الغاز ومبلغ مالي آخر قيمة استهلاك الغاز لعدة أشهر مما أضر بأعمال وأموال الشركة قيمة المبالغ المالية المستولى عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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