محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أصيبت طفلتان بإصابات بالغة بعدما صدمتهما سيارة ملاكي يقودها شاب بسرعة جنونية لتخل بيده عجلة القيادة ليصطدم بشجرة ومنها للطفلتين. ورد بلاغ لشرطة النجدة، من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمدينة السلام، انتقل على الفور رجال الشرطة لمكان الحادث وتبين من التحريات أن سيارة ملاكي كان يقودها شاب بسرعة جنونية، مما أدى إلى اصطدامه بشجرة على الطريق لتنقلب السيارة وتصدم طفل وطفلة، كانا يسيران على الرصيف أمام منزلهما بمدينة السلام. هرع الأهالي لانتشال الطفلان وتم نقلهما لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اصطدامها بشجرة وانقلابها.. سيارة تدهس طفلتين في مدينة السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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