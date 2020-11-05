في 10 محافظات.. ضبط 19 تاجر مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط (19) متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – الغربية - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – السويس – بني سويف – أسيوط).

وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة، على كمية من مخدر البانجو وزنت (3 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (1،560كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (885 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (650 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (700 جرام)، و(2028) قرص مخدر، و(258) قرص مؤثر على الصحة النفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.