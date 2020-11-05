بعد 11 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في مدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية في مدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بقيام عاطل، مالك جراج "له ملعومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع". وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامي بمكان إخفائها داخل جراج ملك المتهم الثاني.

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