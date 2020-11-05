شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: الأورام الليفية حميدة بنسبة 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، إن الأورام الليفية عبارة عن نسيج ليفي قد يتواجد في جزء من الرحم، وهو ورم حميد في 99% من الحالات المصابة، مضيفًا أن مشكلة الورم الليفي الذي يتواجد داخل الرحيم انه يؤدي إلى ألم شديدي أثناء الدورة الشهرية أو العلاقة الزوجية، وقد يؤدي إلى نزيف.

وتابع «عباسي»، خلال برنامج «عيادة ten»، الذي تقدمه الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، أن الورم الليفي قد يتواجد على جدار الرحم الخارجي، وأعراضه قد تكون قليلة، معقبًا: «ممكن السيدة ما تعرفش انها مصابة بهذا المرض، لأنه لا يؤيد إلى نزيف وليس له أعراض واضحة».

وأضاف أن اكتشاف المرض الليفي يكون من خلال إعداد السونار المهبلي، خاصة إذا كانت السيدة متزوجة، مشيرًا إلى أن السونار يؤدي إلى اكتشاف الورم بدقة كبيرة للغاية، وإذا كان الورم متواجد داخل تجويف الرحم، ففي هذه الحالة يمكن إزالته من خلال الليزر الرحمي دون أي فتحة أو أي مضاعفات، ولكن هذا الأمر مقتصر على الورم الليفي غير الكبير.