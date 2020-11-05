شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة حنان شوقي عن الأورام الليفية: «ربنا ما يكتبها على حد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة حنان شوقي، إن بعض أصدقائها أصبن بالأورام الليفية، وكانت دائمًا تدعو لهن، قائلة: «يارب محدش يشوف المرض ده».

وتابعت «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عباسي ورنا الدويك وإيريني نجيب، ببرنامج «عيادة ten»، مساء الخميس، أنها لا تعلم ماهية المرض الليفي، وأسباب حدوثه، وكيفية تجنب حدوثه،، معقبة: «أعمل إيه في حياتي عشان أتجنب الإصابة بهذا المرض في المناطق الحساسة».