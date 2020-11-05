شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة حنان شوقي عن الأورام الليفية: «ربنا ما يكتبها على حد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الفنانة حنان شوقي، إن بعض أصدقائها أصبن بالأورام الليفية، وكانت دائمًا تدعو لهن، قائلة: «يارب محدش يشوف المرض ده».
وتابعت «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عباسي ورنا الدويك وإيريني نجيب، ببرنامج «عيادة ten»، مساء الخميس، أنها لا تعلم ماهية المرض الليفي، وأسباب حدوثه، وكيفية تجنب حدوثه،، معقبة: «أعمل إيه في حياتي عشان أتجنب الإصابة بهذا المرض في المناطق الحساسة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة حنان شوقي عن الأورام الليفية: «ربنا ما يكتبها على حد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.