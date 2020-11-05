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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يعلن المدارس المستخدمة كمقار لجان انتخابية في مراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن منذ قليل تعليم المنوفية كشوف بأسماء المدارس المستخدمة كمقار لجان انتخابية في الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020.
وقال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أنه تقرر منح أجازه يومي السبت والأحد الموافقين السابع والثامن من نوفمبر الجاري في تلك المدارس فقط أما باقي المدارس فالدراسة منتظمة بها وتعمل بصورة طبيعية.
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