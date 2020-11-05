شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق في إذاعة فيديو إباحي بمدرسة ببني سويف: لا يخص مدارسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت اللجنة الفنية والإدارية، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للتحقيق في فيديو إساءة استخدام الشاشات التعليمية بإحدى المدارس، على عدم تطابق محتويات الفيديو المتداول مع المدرسة الثانوية بنين بإهناسيا لعدد من الأسباب، والتي قامت اللجنة بإثباتها في تقريرها، من خلال تحليل الفيديو المتداول ومطابقته مع الواقع الفعلي بالمدرسة المذكورة.

حيث أوضحت اللجنة أنه بالرجوع إلى الفيديو المذكور والتدقيق في الفصل الذي ظهر فيه الطلاب ومقارنته وتحليله، تبين عدم تطابق الفصلين (فصل الفيديو وفصل المدرسة «محل الفحص»)، حيث تلاحظ أنه في الفيديو المتداول :الشاشة توجد أعلى سبورة قديمة خضراء، في حين أن المدرسة «محل الفحص» الشاشة مثبتة على الحائط بدون سبورة منذ تركيبها بمعرفة الشركة المختصة، كما أن النافذة «الشباك» الموجود في الفيديو مكانه أعلى الحائط في حين أن نوافد المدرسة تقع في منتصف الحائط، كما تبين أن الطلاب الظاهرين في الفيديو ليسوا من طلاب المدرسة محل الفحص وذلك بعد الاستعلام من إدارة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الذين أكدوا ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي قامت بالتحقيق في هذا الموضوع مكونة من ممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والمكتب الفني، والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات، حيث قام أعضاء اللجنة من الفنيين المختصين بمعاينة جميع الشاشات الذكية بالمدرسة، وتم تفريغ محتوياتها وفحصها بالكامل.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لطلاب الثانوية العامة، بأحد الفصول الدراسية أثناء مشاهدتهم لمقاطع إباحية، وراقصة على الشاشات الرقمية.