شكرا لقرائتكم خبر عن «حضّانة الابتكار».. مبادرة في سفاجا لتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا، إطلاق مبادرة حضَانة الابتكار لتلقي الأفكار التي تدعم تطوير وتجميل مدينة سفاجا في كافة المجالات والقطاعات، وتشجيع الشباب على المشاركة في تنمية وارتقاء مدينتهم.

وأوضحت المغربي، في بيان، الخميس، أن الهدف خلق قنوات تواصل بين المواطنين والجهاز الإداري، أطلق المكتب الفني بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة محمود سعد كلحى مبادرة حضَانة الابتكار تحت شعار (ابدع.... ابتكر)، لتجميع كل الأفكار التي يمكن من شأنها تطوير المدينة وتجميلها بحيث يتم تجميع الأفكار وتقديمها للقيادات والمحافظ لتنفيذ الممكن منها.

وذكر رئيس المدينة أن فكرة حضَانة الابتكار تساعد الوحدة المحلية لمدينة سفاجا على تحديد أولوياتها الفترة القادمة بناء على ما يحدده المواطنون من خلال اقتراحاتهم.

من جانبه أشار محمود كلحى، مدير المكتب الفني أنه تم إنشاء جروب للواتس اب لتلقي الأفكار مهما كانت وفي جميع المجالات والقطاعات، مؤكدا أن الحروب ليس للشكاوى، وأنما الأفكار الخلاقة الإبداعية.

وطالبت المغربي الشباب وأهالي سفاجا بالمشاركة في المبادرة لاختيار الأفكار التي تتيح فرصة تقديم الأفكار وعرض الرؤى الجديدة والاقتراحات التي تكون لصالح الدولة، موضحة أن الأجهزة المعنية سوف تدرس الاقتراح المقدم من الحضانة ووضع آلية لتنفيذها، في إطار السياسية العامة التي تنتهجها الدولة القيادة السياسية لمشاركة الشباب في صناعة القرار.

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