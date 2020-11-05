شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد عدة مقار انتخابية ويشدد على رؤساء المحليات بالمرور الميداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم للوقوف على الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر عقدها خلال يومي 7 و8 من نوفمبر الجاري، رافقه خلالها اللواء أركان حرب ياسر أبوسنة، مساعد مدير المدرعات، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء أحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم.

وبحسب بيان، الخميس، تفقد المحافظ مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في إنتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر نزل الشباب بجامعة المنوفية بحى شرق ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للتأكد من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين بما يضمن إنتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها، مؤكداً الإنتهاء من وصول كافة قوات التأمين على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادا لبدء ماراثون الانتخابات.

كما تفقد محافظ المنوفية اللجان الإنتخابية بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد السرسي الثانوية القديمة بنات بحى غرب شبين الكوم، للإطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وعمل مظلات انتظار للناخبين، مشدداً على إستمرار في أعمال التطهير والتعقيم والإلتزام بالمسافات البينية بين المواطنين أثناء المشاركة في الإستحقاق الدستورى حفاظاً على سلامتهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضروة التواجد الميداني لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتلافي أي ملاحظات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز (512) مقراً انتخابياً و(6) لجان عامة و(926) لجنة فرعية لإستقبال ( 2مليون و698 ألفا و758 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، وذكر أنه سيتم متابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات وكذا إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية.

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