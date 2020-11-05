شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: إعداد مكتبة إلكترونية لرفع كفاءة العاملين بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جاري إعداد مكتبة إلكترونية مدعمه بجميع المواد العلمية التدريبية للمدربين داخل الشركة والباحثين والمتقدمين بأبحاث علمية في مجالات العمل بالشركة بهدف إتاحتها لجميع العاملين في قطاعات الشركة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، للاستفادة منها في أي وقت.

يأتي ذلك لرفع كفاءة العاملين والعمل على التطوير المستمر للعنصر البشري بالشركة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواكبه التقدم التكنولوجي في مجالات العمل المختلفة بالشركة.