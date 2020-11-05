شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيين 6 رؤساء أقسام جدد في 4 كليات بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الخميس، ٦ قرارات تعيين رؤساء أقسام في ٤ كليات بالجامعة.

تضمنت القرارات تعيين الدكتورة ابتسام محمد عبدالعال، الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض، رئيسًا لمجلس قسم تمريض صحة المجتمع، والدكتورة فاتن شفيق محمد، الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، رئيسًا لمجلس قسم تمريض الأطفال، والدكتورة حنان جابر، الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض، رئيسا لمجلس قسم التمريض الباطني والجراحي.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمد إبراهيم، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور أحمد أنور السيد، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية، رئيسًا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب، وأخيرًا تعيين الدكتور شريف إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، قائمًا بأعمال رئيس مجلس قسم تنمية الثروة الحيوانية.