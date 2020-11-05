شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث زيادة لجان التصالح في مخالفات البناء بالوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا برؤساء اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لبحث مستجدات الملف والآليات اللازمة لمزيد من الإنجاز وتحسين وضبط الأداء بالمنظومة وذلك في حضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام، والمهندس محمد ثروت، نقيب المهندسين ببني سويف، ورؤساء المدن السبع، والاستشاريين، ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز السبع.

في بداية الاجتماع شدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق، والمبادرة في تقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل، سواء فيما يتعلق باستلام طلبات التصالح من المواطنين حتى المهلة الممنوحة حتى 30 نوفمبر الجاري، أو أعمال الفحص والمعاينة، مؤكدا على أهمية أن تسير الأعمال بالتوازي بشكل منتظم، لضمان إنجاز المستهدف من الملفات المقدمة.

واستمع المحافظ لنقاشات أعضاء اللجنة في عدد من المشكلات التي تواجه الإجرائية التي تواجه المنظومة ومقترحات الحلول، لضمان استمرار تحقيق نسب إنجاز أفضل في كافة الأعمال حيث أكد المحافظ على أهمية بذل قصارى الجهد في التيسير على المواطنين، وتقديم ما في الوسع لإنهاء الإجراءات، والسماع لشكواهم في هذا الشأن والعمل على حلها.

وفي نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من التوصيات التي من شأنها تحقيق انجاز أفضل في ملف التصالح، وضمان انتظام الأعمال بالشكل المطلوب، والدفع بجهود الدولة في هذا الملف الهام، حيث كان من أبرز تلك التوصيات زيادة عدد لجان التصالح بالوحدات المحلية، والاشتراك في وضع تصور عملي لضمان استمرار انضباط الأداء بالمنظومة وتحقيق انجاز أفضل، وأن تسير المنظومة على أطر وآليات موحدة فيما يتعلق بالإجراءات المنفذة والمتبعة، وغيرها من التوصيات التي تدفع بجهود التيسير على المواطنين وسهولة تقديم طلبات التصالح.