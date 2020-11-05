شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: جاهزون للأمطار والسيول بفرق مدربة على أعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه القناة، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في محافظات القناة الثلاث وإنه تمت مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث، مشيرا إلى أن هناك فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى في محافظات القناة، على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب بالقناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار.

وأوضح عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.