بالأسماء الإعلان عن قرعة الفائزين بحجز المقابر في 6 أكتوبر(صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي (مقابرالمسلمين) اليوم الخميس لمن قاموا بالتقدم في الإعلان المنشور يومى ٢٧ و٢٨ اغسطس الماضي،بشأن طرح ١٧٠ قطعة أرض صغيرة لبناء مقابر بمساحات ٤٠ م و٦٠م يوم بمقر الجهاز. وطالب المسؤولين بجهاز المدينة الفائزين بسرعة إنهاء الإجراءات، كما طالب المواطنين المشاركين في القرعة ولم يحالفهم الحظ ويرغبون في استرداد مبلغ (جدية الحجز) التوجه، الأحد المقبل، من الشهر الجارى بمقر الجهاز، ومن لم في عدم سحب (مقدم الحجز) لقرعات قادمة سيتم الإعلان عن الية ذلك لاحقا. [image:2:center] [image:6:center] الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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