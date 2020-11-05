شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: ترميم خزان المياه الأرضي المكشوف في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة قاموا بإعمال تطهير خزان مياه الرسوة بجنوب محافظة بورسعيد، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية. ويعُد ذلك الخزان احتياطي استراتيجي للمياه في حالة حدوث انقطاع للمياه من محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب، حيث يكفى الخزان لتعويض النقص وضمان توفير المياه امام محطة الرسوة لمدة 3 ساعات، حيث تبلغ سعة الخزان 50 الف متر مكعب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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