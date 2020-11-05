شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 133 ألف رأس ماشية وطائر ضد «التسمم الدموى وأنفلونزا الطيور» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 133 الف، و766 رأس ماشية وطائر، بواقع 118 ألف و706 رأس ماشية، و15 ألف و60 طائر بمختلف الأحياء، مشيرة إلى أنه تم تحصين 54 ألف و504 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و60 ألف و367 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و1938 رأس أبقار ضد مرض جدري الماشية، و1204 ضد جدري الضأن، و692 رأس (أبقار وجاموس) ضد مرض التسمم الدموي «نيموباك»، فضلاً عن تحصين 15 ألف و60 طائر، (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى ان التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، والمديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.