وكيل التربية والتعليم بشمال سيناء يجتمع بلجنة الموارد البشرية بالمديرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مع لجنة الموارد البشرية بالمديرية، وذلك للعرض والاعتماد من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. وأكد رضوان، أن اللجنة تضم كلا من أحمد السيد مدير ادارة بالتنظيم والادارة وعبدالرحمن محمد رئيس نقابة البحث العلمى ومحمد محمود مدير إدارة الشؤون القانونية وطارق عبدالمحسن مدير إدارة الموارد البشرية ونانسى محمد ابراهيم مقرر لجنة الموارد البشرية. أشار رضوان إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة، تمهيدا للعرض على المحافظ، لاعتماد قرارات اللجنة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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