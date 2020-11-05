شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يتسلم شهادة تجديد الأيزو لمطار الغردقة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني ، اليوم الخميس ، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمطار الغردقة الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال بحضور المهندس محمد سعيد محروس ، رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية ، واللواء طارق نصير ، مساعد وزير الطيران لشئون أمن الطيران

أكد وزير الطيران ، فى تصريحات صحفية ، أن حصول مطار الغردقة الدولي على شهادة تجديد الأيزو الدولية يعد مؤشرا هاما نحو الإلتزام بمواصفات ومعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة الدولية التي تتمثل في مؤشرات التقييم الفعلى في الأداء و تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والتميز المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وأضاف منار، أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية ، بما يؤكد قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطور الكبير والمنافسة مع المطارات العالمية و ذلك من خلال تطبيق ما تتطلبه منظمات الطيران الدولية .

وفى الختام قدم وزير الطيران ، التهنئة لجميع العاملين بمطار الغردقة أحد أهم مطارات الجذب السياحي لحصولهم على هذا الإستحقاق الذي يعد إضافة لسلسلة الإنجازات التى شهدها قطاع المطارات مشيدا بدورهم الفعال و مجهوداتهم في مختلف مواقع العمل بالمطار و كفاءتهم بتطبيق كافة معايير الجودة المحلية والدولية.

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