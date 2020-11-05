شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يبحث زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. صور.. رئيس الوزراء يبحث زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية آخر موعد لسحب كراسات المجمعات الصناعية الجديدة فى 7 محافظات اليوم وزيرة التضامن تعلن استخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لمديرية أمن الجيزة Advertisements بالأرقام.. تفاصيل الزيادات الجديدة للمعلمين ومعاونيهم طبقا للقانون الجديد محافظ أسيوط يشدد على تكثيف العمل بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة "التموين" تمد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع بالغذائية الصحة تطلق حملة للقضاء على الديدان المعوية في الفترة من 8 وحتى 19 نوفمبر وزيرة التضامن لـ الخليج 365: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا مصادر: كارجاس تستهدف تشغيل 56 محطة وتحويل 30 ألف سيارة بالغاز الطبيعى

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