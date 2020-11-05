شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة ونوابه بكليات الجامعة للتأكد من التزام الجميع بالكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ملتزمه بتطبيق بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بالجامعات والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة.

جاء ذلك أثناء جولته التفقديه اليوم الخميس الموافق ٥ نوفمبر بكليات الجامعة يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و قام رئيس الجامعة بتفقد المدرجات وقاعات الدراسة والمعامل وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة تقارير تطبيق السلامه المهنية والصحية للطلاب اثناء المحاضرات داخل كليات الآداب والعلوم الإنسانية والهندسة والتربية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأنشطة الطلابية مستمره داخل الجامعة بجميع الكليات في ظل اجراءات احترازية مشدده تضمن سلامه الطلاب.

وأشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى أن الدراسة منتظمه سواء وجها لوجه أو تعليم هجين مع الالتزام التام من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجداول الدراسية المعلنه.

وأضاف الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة أن الكلية ملتزمه بكافة الاجراءات الإحترازية من قياس درجة حرارة الطلاب والتطهير والتعقيم المستمر داخل الكليه وورشها ومعاملها كما يلتزم الطلاب بإرتداء الكمامات والتباعد

ومن جانبه أشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أنه مع الاعداد الكبيرة التي تدرس بالكلية تم تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع مع الإلتزام بالحضور بالاعداد التي اقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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كما أفاد الدكتور أحمد زكى في نهاية جولته أنه لا توجد أي حالات أصابه بفيروس كورونا داخل الجامعة وانتظام الدراسة داخل جميع كليات الجامعه.