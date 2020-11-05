شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجهاز 6 أكتوبر لإزالة إشغالات جراجات المستثمر الصغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة حملة مكبرة لإزالة اشغالات المدينة برئاسة المهندس شريف الشربينى رئيس الجهاز قادها المهندس محمد عمرو، معاون رئيس الجهاز،بالتنسيق مع العميدأحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة ، ومعاونة حازم محمد مدير أمن الجهاز ،وقوة تأمين أكتوبر بقيادة النقيب محمد حسنين ، وهشام سرحان ادارة اشغالات. وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات المخالفه فى صورة جراجات بجوار العمارات السكنية بمنطقة المستثمر الصغير ،ومخالفة بالقطعة رقم ١١ المستثمر الصغير بالبدروم (ورشة تصنيع الومينتال )، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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