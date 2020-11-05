شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، استمرار الحالة الممطرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والتي تصل للقاهرة بفرصة سقوط (40 %)، ويتواصل انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس خريفي لطيف شمالاً معتدل جنوباً.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة – كفر الشيخ) وفرص سقوط المطر (40 % تقريباً)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – الاسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش) وفرص سقوط المطر (60 % تقريباً).

ويتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لطيف على جنوب سيناء. والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب سيناء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «24- 18»، الإسكندرية «24 – 20»، قنا «27- 19»، الأقصر «28– 19»، أسوان «29– 20».

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