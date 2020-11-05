شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مبادرة المواطنة المصرية «بطاقتك حقوقك» بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فرع المجلس القومي للمراة بالبحر الاحمر برئاسة نرمين ابوسريع بتصوير عدد 75 سيدة من أهالي مدينة القصير وذلك بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة بحضور الدكتور ياسر خليل عضو فرع المجلس بمدينة القصير وبمشاركة الرائدات الريفيات رجاء كامل وسعاد حامد. وياتي هذا المشروع من منطلق مسؤولية المجلس القومى للمرأة تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الإجتماعية أو السياسية وأن هذه المبادرة ذات طابع قومى وفرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر يتطلع لإصدار أكبر عدد ممكن من البطاقات بالمجان وأن هذه المبادرة تأتى في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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