شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «المستثمرات العرب» يختتم أعماله بمدينة الجلالة ويعلن توصياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، توصيات مؤتمر الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي المنعقد بمدينة الجلالة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، بحضور عادل المطيري مدير معهد ويليام جلاسر فرع الكويت، والشيخة فجر بنت على آل خليفة بالبحرين، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت د. هدى يسى؛ على أهمية دور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن نجاح أي عمل لا يكون إلا من خلال شراكة الإعلام فيه.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أكد عادل المطيري؛ رئيس جمعية الأخيار الكويتية مدير معهد ويليام جلاسر فرع الكويت ورئيس لجنة التسويق والإعلام لمؤتمر البحرين 2021 نظرية الاختيار؛ على أن العلاقات المتميزة بين الكويت ومصر مستمرة رغم الزوابع التي قد ننحنى اليها قليلا ولكن لا تؤثر في الشموخ والدليل على ذلك الحرص على حضور المؤتمر.

وقال «المطيري»، أن النساء سباقات في تفهم أهمية علم النفس في كافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد جواز السفر الأول للإنسان.

فيما أكدت النائبة دكتورة منال ماهر بمجلس النواب، على أن الإنسان هو العامل الأساسي لأحداث التنمية المستدامة المستهدفة .

وتضمنت توصيات المؤتمر التقدم بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية ودعم إنشاء انشاء تكتل إقتصادي للمرأة العربية والأفريقية، ودعوة الأمانة العامة للمشاركة في تفعيل آليات عمل ذلك التكتل الاقتصادي للمرأة العربية والأفريقية، والدعوة لإقامة تعاون مع القوات المسلحة المصرية بهدف التصدير والتسويق واستغلال المقومات المتوافرة، وذلك من خلال التنسيق مع قيادة قوات شرق القناة .

كما تم خلال المؤتمر التوصية بقيام اتحاد المستثمرات العرب بإقامة معهد خاص لتدريب الشباب وتعليم ثقافة الكفاح والوعي بأهمية العمل، وذلك بالتعاون مع الشيخة فجر بنت على آل خليفة بمملكة البحرين؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسه فجر لتنمية الذات للتعليم والتدريب، الرئيس التنفيذي للمؤتمر لمعهد جلاسر الأول بالشرق الاوسط- والجامعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع، ودراسة الطلبات المقدمة من الدول من بينها الكونغو وتشاد وأفريقيا الوسطى لاستضافة إقامة المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب العام القادم 2021، كما تم التوصية بالعمل على دعم المراة المستثمرة، ودراسة دعوة غرفة تجارة تشاد نحو العمل على تأسيس منظومة تمويل للمرأة المستثمرة .

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وتضمنت توصيات المؤتمر الدعوة إلى إقامة معارض للترويج للصناعات العربية والأفريقية على أن يتم ذلك بالتناوب بين الدول، والطلب من الحكومات المزيد من دعم منتجات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتمكبن المرأة اقتصاديًا وإجتماعيا.