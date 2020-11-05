شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة كهرباء التوسعات الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال تفقده والنواب والمديرين والمعاونين سير العمل في مشروعات تنفيذ محطة كهرباء التوسعات الشرقية، وتنفيذ محطة كهرباء مأخذ العياط، والتأكد من مدى جاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات بمأخذ العياط وحساب أيضا نسبة العكارة. ودعا «الشربيني» إلى سرعة إنهاء تلك المشروعات في الوقت طبقاً للخطة الزمنية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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