شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار بمستقبل وطن والشعب الجمهوري لدعم مرشحيهم بدمياط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، حالة من الاستنفار الشديد لدعم مرشحيهم بالدائرتين الأولي والثانية، وكذلك مرشحي القائمة الوطنية.
حيث كثف مستقبل وطن دعم مرشحيه خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تماشيا مع فترة الصمت الانتخابي، رغم ما تطاله من انتقادات حادة حول ضعف شعبية بعض مرشحيه، بينما يكثف حزب الشعب الجمهوري جهوده لدعم مرشحيه.
يذكر أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها 7 و8 نوفمبر المقبل، للمنافسة على 10 مقاعد انتخابية منها 6 مقاعد انتخابية للقائمة و4 للمقاعد الفردية
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