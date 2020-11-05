شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل وزوجته روجا للدعارة عبر «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر وسائل الاتصال، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، يفيد بورود معلومات وتحريات بقيام المسؤول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بنشر صور فتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها إستعداده وزوجته تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وإالقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وتبين أنه عاطل، ومقيم بمحافظة البحيرة، برفقته زوجته، مقيمة بذات العنوان، وبمواجهته أقر بنشاطه في الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها لزوجته.

وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقوال المتهم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أقراص منشطة، وهاتفان محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطهما الآثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة أمرت بحبسهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحولة وتفريغها بمعرفة لجنة فنية مختصة.