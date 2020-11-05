شكرا لقرائتكم خبر عن «البقرة».. و«الملاك».. أنواع لم تسمع عنها من قبل لأسماك القرش (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لطالما اشتهرت القروش في البحار والمحيطات بالأسماك المفترسة، وتعددت حوادث هجومها على السابحين، إلا أنه لا يعرف الكثيرين أن هناك العديد من الأنواع لأسماك القرش، منه أنواع لم نسمع عنها، منها: القرش قالب الكعك، قرش البقرة، والقرش المزركش.

وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات حول أنواع أسماك القرش:

القرش قالب الكعك

يسمى أيضًا قرش السيجار، والقرش المطبوخ، اكتسب اسمه من عضته التي يتركها على أجساد الكائنات البحرية والتي تشبه قطعه الكعك، يعيش هذا القرش في المياه المحيطية الدافئة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً بالقرب من الجزر.

يتميز القرش المطبوخ بجسم ممدود على شكل سيجار مع أنف قصير مستدير بصلي الشكل، وعيون كبيرة مع لون بني كالشوكولاتة، ويصبح أفتح كلما ازداد العمق.

لا يزيد حجمه عن (50 سم)، لديه فم قصير، يوجد به حوالي 30-37 صف سن في الفك العلوي، و25-31 صف سن في الفك السفلي، يزداد مع حجم الجسم.

تختلف الأسنان العلوية والسفلية اختلافًا كبيرًا، حيث الأسنان العلوية صغيرة وضيقة أما الأسنان السفلية أكبر بكثير، وأوسع، وتشبه السكين، مع قواعدها المتشابكة لتشكيل حافة قطع واحدة تشبه المنشار.

يتغذى على جميع الكائنات البحرية، حيث يستخدم أسنانه للتشبث بالفريسة ويستخرج قطعة من اللحم بحجم الفم.

سمكة قرش

قرش البقرة

هي سمكة قرش سداسية الخياشيم، كثيفة البدن وعريضة الرأس، يتكون فمها من 6 صفوف من الأسنان السفلية الشبيهة بالشفرة على كل جانب، تعيش في المياه الاستوائية والمعتدلة حيث تعيش في المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط الهادئ.

لونها بني أو رمادي من الأعلى، وشاحب من الأسفل، مع وجود شريط خفيف على طول الجانب، تتميز العينات الحية منها بالعيون الخضراء الفلورية.

يبلغ طول القرش البالغ من 400 إلى 482 سم، ويزن حوالي 590 كجم.

تتغذى على مجموعة واسعة من الكائنات البحرية، بما في ذلك أسماك القرش الأخرى، والأسماك العظمية، والحبار، وسرطان البحر، والفقمة، والجمبري، والجيف.

سمكة قرش

القرش المزركش

القرش المزركش هو قرش غريب يشبه كائنات ما قبل التاريخ، حصل على اسمه من المظهر الزخرفي لشقوق الخياشيم. يعيش في المحيط المفتوح ويقضي معظم وقته في المياه العميقة والمظلمة بعيدًا عن سطح البحر. يصل طول جسمه الطويل الأسطواني إلى ما يقرب من (2 م)، وتوجد زعانفه في الخلف على الجسم.

يتميز القرش المزركش بأسلوب سباحة يشبه بشكل واضح ثعبان البحر.

لديه عدة صفوف من الأسنان الطويلة، ولكل منها ثلاث نقاط طويلة، وهي مثالية لتمزق أجساد الفرائس.

على الرغم من أن الفريسة المفضلة لسمك القرش المزركش هي الحبار، إلا أنها تتغذى على مجموعة متنوعة من الأسماك وأسماك القرش الأخرى.

سمكة قرش

القرش الممرضة

يتميز القرش الممرضة بلونه البني المصفر، وذلك على عكس معظم أنواع أسماك القرش الكبيرة رمادية اللون، يعيش على طول المياه الساحلية الاستوائية وشبه الاستوائية في المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ.

لديه رأس مستديرة مميزة، بها زوائد استشعار يستخدمها للبحث عن الفريسة، وعيون صغيرة جدًا، له زعنفتان ظهريتان دائرتان، وزعنفة صدرية مستديرة، وزعنفة ذيلية ممدودة.

يمكن أن يصل طول أسماك القرش الممرضة إلى 4.3، ويبلغ وزنها 330 كجم.

تعد أسماك القرش الممرضة أحد أنواع أسماك القرش التي يمكنها البقاء ثابتة تمامًا، وتقضي معظم ساعات النهار في الراحة في الكهوف أو تحت الحواف، وأحيانًا في مجموعات من عدة أفراد، وتصبح أكثر نشاطًا خلال ساعات الشفق والليل.

تتغذى على الأسماك واللافقاريات، وتبتلع فريستها بالكامل، يمكنها أيضاً أن تولد ضغطًا كافيًا لامتصاص محارة الملكة من قوقعتها مباشرة.

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سمكة قرش

قرش الملاك

تعيش قروش الملاك في المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، على عمق 150 متر على قيعان ناعمة بالقرب من الشعاب الصخرية وغابات عشب البحر. وتتميز أسماك قرش الملاك بمظهرها الذي يجعلها تشبه الزلاجات، حيث تمتلك جسم مسطح، وزعانف صدرية تشبه الأجنحة، وخمس شقوق خيشومية على جانبي الرأس وجزئيًا على السطح البطني.

تمتلك اثنين من الزعانف الظهرية الصغيرة عديمة الشوكة خلف زعانف الحوض، أغلب الأنواع قد يصل طولها إلى 1.5م، وقرش الملاك الياباني يصل طوله إلى 2 متر.

تسمح ألوانها وأجسامها المسطحة بالاندماج جيدًا مع قاع البحر، كما أنها قادرة على ضخ المياه فوق خياشيمها، مما يسمح لها بالبقاء ثابتة تمامًا.

تتغذى على مجموعة متنوعة من الأسماك العظمية الصغيرة والقشريات ورأسيات الأرجل وبطنيات الأرجل وذوات الصدفتين، حيث يستخدمون فكوكهم شديدة البروز في الشفط والتقاط الفريسة فجأةً بسرعة عالية.

سمكة قرش

قرش كلب البحر

يسمى أيضًا كلب البحر الشوكي، والكلب الشائك، سميت بهذا الاسم لأن الصيادين لاحظوا أن هذه الأنواع تطارد الأسماك الصغيرة في مجموعات تشبه الكلاب، حيث تسبح مجموعة من أسماك قرش كلاب البحر التي يبلغ عددها بالمئات بالقرب من بعضها البعض خلال النهار، لصيد سمك الرنجة والماكريل، وكذلك الحبار وقنديل البحر في بعض الحالات.

يتميز بجسم نحيف وفم مدبب، يصل الحد الأقصى إلى 39 بوصة في الذكور و49 بوصة في الإناث، ويتحول لون بشرتهم من الرمادي إلى البني في الأعلى ويصبح أكثر شحوبًا، أو حتى أبيض اللون على البطن مع وجود بقع بيضاء صغيرة على جانبي الجسم.

لدى أسماك قرش كلب البحر استراتيجية دفاع الفريدة، حيث تستخدم أشواك حادة وسامة في مقدمة كل زعنفة ظهرية.

يعتبر حيوانًا مفترسًا صغيرًا ولكنه قوي لا يخشى أن يأخذ ضربة عند مرور الأسماك بالقرب منه، ولكنه غير ضار بالبشر.

سمكة قرش