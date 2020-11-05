شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز العدوة يفتتح فرع لأحد البنوك لتسهيل خدمة المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، وأحمد سلطان، رئيس قطاع شمال الصعيد، فرع البنك الأهلي، بمدينة العدوة، بهدف التوسع في الاستثمار، وتوفير الخدمات البنكية للمواطنين بدلا من التنقل للمراكز المجاورة .
شارك في حفل الافتتاح أبناء مركز العدوة، التي غمرتهم الفرحة بافتتاح الفرع، وبحضور محمد عبد الحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، المستشار القانوني للبنك، وأعضاء بمجلس النواب.
وقال احمد سلطان ، رئيس قطاع شمال الصعيد بالبنك الاهلي ، ان افتتاح الفرع ضمن سلسلة افتتاحات لعدد من الفروع لمحافظات المنيا ، وبني سويف ، والفيوم ، بهدف توفير الخدمات البنكية للمواطنين.
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