شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرس داخل مدرسة ابتدائية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي مدرس داخل احدي المدارس الابتدائية التي يعمل بها بإدارة العريش التعليمية.

وقالت مصادر طبية، أن صبحي ابراهيم، ٤٧ سنة ، مدرس رياضيات، توفي داخل مدرسة الشهيد محمد على ماهر الابتدائية "الصفا سابقا"، بعد الانتهاء من أداء حصة دراسية.

وقال احد المدرسين، فضل عدم ذكر اسمه، أن المدرس قام بأداء حصة رياضيات، وكان طبيعيا، وبعد انتهاء حصته، وخلال خروجه من الفصل، سقط في الطرقة، وتم نقله الي مركز حضري مجاور لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث تبين وفاته.

تم نقل الجثة الي ثلاجة مستشفي العريش العام، واخطرت الجهات المعنية بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة.