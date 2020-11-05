شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرس داخل مدرسة ابتدائية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي مدرس داخل احدي المدارس الابتدائية التي يعمل بها بإدارة العريش التعليمية.
وقالت مصادر طبية، أن صبحي ابراهيم، ٤٧ سنة ، مدرس رياضيات، توفي داخل مدرسة الشهيد محمد على ماهر الابتدائية "الصفا سابقا"، بعد الانتهاء من أداء حصة دراسية.
وقال احد المدرسين، فضل عدم ذكر اسمه، أن المدرس قام بأداء حصة رياضيات، وكان طبيعيا، وبعد انتهاء حصته، وخلال خروجه من الفصل، سقط في الطرقة، وتم نقله الي مركز حضري مجاور لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث تبين وفاته.
تم نقل الجثة الي ثلاجة مستشفي العريش العام، واخطرت الجهات المعنية بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مدرس داخل مدرسة ابتدائية بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.