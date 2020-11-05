شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف مطروح يلقي محاضرة لطلبة الفنية الزراعية حول الإسلام والعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألق الشيخ حسن عبد البصير محاضرة حول ارتباط العلم بالأخلاق والتنمية بالمدرسة الثانويه الفنيه للزراعة الصحراوية .

و دار اللقاء حول قيمة العلم ومكانته ومنزلته قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ).

وقال الشيخ حسن عبد البصير فى محاضرته لطلبة المدرسة أن الله فضل الإنسان على جميع المخلوقات بالعلم ( وعلم آدم الأسماء كلها )

وقد دعى الإسلام للقراءة في أول أية نزلت في القرآن وأقسم بالقلم

وننبه أن القراءة في كافة العلوم هي الركيزة الأهم في بناء الشخصية وقوتها وتحقيق الذات واستنارة العقل وإعمال الفكر وهي تكسب الطالب المناعة ضد الأفكار المتطرفة.

ولفت مدير اوقاف مطروح فى محاضرته الانتباه إلى أن العلم لا بد أن يحصن بالأخلاق ليؤتي أكله وتينع ثماره وحتى يكون الطالب أهلا لتواضع الملائكة ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع)، ونحن أمة تحتاج للعلم والبحث لمواكبة التطور ولاستعادة خيريتها وقيادتها ونخاطب الطلبة بأنكم عدة الوطن وعماده ومستقبله مرهون باجتهادكم وإبداعكم وأمة غنية بشبابها لا شك أن المستقبل لها.

يذكر أن المدرسة الفنية الزراعه الصحراوية أنشأت بناء على برتوكول بين مركز التنمية المستدامه لموارد مطروح ومديريه التربيه والتعليم لمحافظه مطروح العام الحالى هو العام الثانى للمدرسه الصف الاول بعدد(٤٠)طالب وطالبه الصف الثانى بعدد(٣٥)طالب وطالبه .

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