شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة «أسماء» في رحلة البحث عن «تكافل وكرامة»: «موظفة منذ 10 سنوات ولا تعلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ذهبت لعمل معاش تكافل وكرامة ومعاش لطفلى المعاق ففوجئت بالموظف بيقولي مش من حقك لأنك موظفة حكومية بمحافظة قنا منذ 10 سنوات».. بهذه الكلمات لخصت أسماء السيد الشحات، 32 سنة، ربة منزل، بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، المفاجأة التي أطلقها موظف التأمينات في وجهها عندما سألته عن سبب رفض منحها معاش «تكافل وكرامة»، رغم إن ابنها معاق.

وقالت «أسماء» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «قدمت كذا مرة في معاش تكافل وكرامة وكل مرة يتكتب على السيستم تم الرفض وموظف الشؤون الاجتماعية قالى علشان أنتى متأمن عليكى فتعجبت لأنى لم أعمل من قبل ولم يتم التأمين على نهائيا فتوجهت لمكتب التأمينات للبحث عن السبب وفوجئت بالموظف بعدما أدخل الرقم القومى خاصتى إنى إسمى ضمن التأمينات الحكومية لأنها موظفة في وزارة الرى بمحافظة قنا»، مشيرة إلى أن «اتصدمت من الكلام ومن المفاجأة وأكدت للموظف أننى لست موظفة ولا أعرف حتى فين محافظة المنيا دى لكنه رفض يصدقنى وقالى السيستم مش بيكذب وانتى على السيستم موظفة حكومية»، حسب زعمها.

وتابعت: «أنا وزوجى معانا دبلوم فنى وحاولنا كتير نحصل على أي وظيفة وفشلنا وباشتغل أناى وزوجى باليومية لتوفير نفقات المعيشة وعلاج رضا ابنى، المعاق يبقى إزاى فجاة كده اكتشف أنى موظفة ولم يخطرنى أحد ومين كان بيقبض مرتبى طوال العشر سنوات».

من جانبه، قال زوجها عبدالخالق السيد رزق، عامل، إنه «لما زوجتى رجعت وحكت لى ما حدث لم أصدقها وافتكرتها بتهزر لكنها أكدت لى ما حدث فأخذت بطاقتها الشخصية وذهبت لمكتب التأمينات للتأكد من تطابق البيانات وللأسف فوجئت أن بيانات زوجتى صحيحة وأنها موظفة بالرى بمحافظة المنيا وبيانات الأم هي التي أثبتت تطابق بياناتها مع بيانات موظفة الرى التي ظهرت على السيستم والتى تؤكد أن زوجتى موظفة، بالإدارة المتكاملة لهندسات ري أرمنت، بمحافظة قنا، ومؤمن عليها منذ 2/1/2010، أي منذ 10 سنوات، وتم تثبيتها على درجة في العمل بتاريخ 29/10/2015 أي منذ 5 سنوات».

وأضاف: «تقدمت زوجتى ببلاغ إلى النيابة الإدارية بما حدث لها، ولا نعرف من استلم وظيفتها وحصل على راتب منذ 10 سنوات بإسمها واضح ان الموضوع فيه تزوير ونصب وأخشى على زوجتى من المسؤولية القانونية»، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في الواقعة قائلًا: «لو في وظيفة فعلا أتمنى أن تحصل عليها زوجتى حتى لو هنروح لمحافظة قنا»، حسب قوله.

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أسماء اكتشفت بالصدفة أنها موظفة حكومية منذ 10 سنوات

أسماء اكتشفت بالصدفة أنها موظفة حكومية منذ 10 سنوات

أسماء اكتشفت بالصدفة أنها موظفة حكومية منذ 10 سنوات