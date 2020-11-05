شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى، ليصل عدد الحالات إلى 37 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة ليزداد عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 132 حالة.

وأكد «شوكة» على زيادة عدد حالات الشفاء بعدد حالتين ليبلغ عددها 595 حالة، مع وجود 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات ووجود 38 حالة أخرى تحت العزل المنزلي. .